Rhein-Neckar. Am Donnerstag zeigt sich in der Metropolregion zunächst kaum die Sonne, es kommt häufig zu Schauern. Nachmittags dann abklingende Niederschläge und von Westen her Auflockerungen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 11 Grad.

