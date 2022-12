Zunächst freundlich, gegen Abend Schnee - Temperaturen um 1 Grad

Rhein-Neckar. Der Winter hat den Südwesten fest im Griff: Vom Dienstagabend an wird vom Süden des Landes her Schneefall erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart berichtete, könne in der Nacht zum Mittwoch Regen gefrieren, es seien Glatteis und gebietsweise Unwetter möglich. Auf hohen Gipfeln des Südschwarzwalds könnten Böen Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreichen.

In weiten Teilen der Metropolregion gibt es zunächst noch Sonne, im Tagesverlauf breiten sich dann auch immer mehr Wolken aus, abends setzt dann Schneefall ein. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 1 Grad. Der DWD warnt für den Vormittag vor Frost in den Städten Mannheim und Heidelberg sowie dem Rhein-Neckar-Kreis. (mit dpa)