Zugausfälle: Ersatzverkehr zwischen Bensheim und Worms

Rhein-Neckar. Weil derzeit zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank sind, muss die Deutsche Bahn Züge streichen. Wie der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte, habe die DB Regio Mitte kurzfristig mitgeteilt, dass wegen eines aktuell überdurchschnittlich hohen Anteils an Krankmeldungen am kommenden Wochenende – am 17. und 18.Dezember – alle Züge zwischen Bensheim und Worms (RB 63) entfallen müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Derzeit befinde sich ein Ersatzverkehr im Aufbau, um möglichst alle betreffenden Züge durch Busse ersetzen zu können, hieß es weiter. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Fahrtmöglichkeiten über die Reiseauskunft unter www.bahn.de oder in den Apps DB Navigator und DB Streckenagent zu informieren. Die DB Regio bittet ihre Fahrgäste für die Einschränkungen um Verständnis sowie mehr Reisezeit einzuplanen. Eine Fahrradmitnahme in den Bussen ist nicht möglich.