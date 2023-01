Zugausfälle auf der Linie S6 zwischen Mannheim, Ludwigshafen und Mainz

Mannheim/Region. Noch bis Mitte Februar 2023 werden Bauarbeiten zur Erneuerung von Schienen, Oberleitung und Bahnübergängen im Bereich Frankenthal sowie ab Mitte Februar Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk „Riedbahn“ durchgeführt. Das erklärt die S-Bahn Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung. Diese Baumaßnamen haben umfangreiche Auswirkungen auf das Verkehrsangebot der S-Bahn-Linie S6 (Wiesbaden Hbf -) Mainz Hbf – Ludwigshafen (Rhein) Hbf - Mannheim Hbf - Bensheim. Es kommt zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren mit Bussen (SEV) in verschiedenen Abschnitte und Zeiträumen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell laufend bis Freitag, 27. Januar, jeweils 7.15 – 18.30 Uhr

Zahlreiche S-Bahnen der Linie S6 (Wiesbaden Hbf -) Mainz Hbf – Mannheim Hbf - Bensheim entfallen im Teilabschnitt zwischen Bobenheim und Ludwigshafen-Oggersheim. Ein Ersatzverkehr mit Bussen fährt ganztägig im Teilabschnitt Ludwigshafen-Oggersheim - Bobenheim. Reisende werden gebeten, die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse sowie die im Teilabschnitt Worms Hbf – Bobenheim veränderten Fahrzeiten der S-Bahnen zu beachten.

Freitag, 27. Januar, 19.15 Uhr, bis Samstag, 11. Februar 2023, 1.30 Uhr

Alle Bahnen der Linie S6 (Wiesbaden Hbf -) Mainz Hbf – Mannheim Hbf - Bensheim entfallen im Teilabschnitt Mannheim Hbf und Bensheim. Ein Ersatzverkehr mit Bussen fährt stündlich im Teilabschnitt zwischen Mannheim Hbf und Bensheim, jedoch ohne Halt in Mannheim Arena/Maimarkt, Mannheim-Seckenheim und Neu-Edingen/Friedrichsfeld.

Einzelne S-Bahnen der Linie S6 (Wiesbaden Hbf -) Mainz Hbf – Mannheim Hbf - Bensheim entfallen ohne Ersatz zusätzlich im Abschnitt Mainz Hbf – Mannheim Hbf bzw. Worms Hbf – Mannheim Hbf. Ab Mainz Hbf sind einzelne S-Bahnen mit Abfahrt zur Minute `22 betroffen; ab Mannheim Hbf einzelne S-Bahnen mit Abfahrt zur Minute '15.

Samstag, 11. Februar, bis Samstag, 18. März 2023, jeweils ganztägig

Alle S-Bahnen der Linie S 6 (Wiesbaden Hbf -) Mainz Hbf – Mannheim Hbf - Bensheim entfallen im Teilabschnitt Mannheim Hbf und Bensheim. Ein Ersatzverkehr mit Bussen fährt stündlich im Teilabschnitt zwischen Mannheim Hbf und Bensheim, jedoch ohne Halt in Mannheim Arena/Maimarkt, Mannheim-Seckenheim und Neu-Edingen/Friedrichsfeld. Reisende werden gebeten, die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse zu beachten.

Einzelne S-Bahnen der Linie S6 (Wiesbaden Hbf -) Mainz Hbf – Mannheim Hbf - Bensheim entfallen zusätzlich im Abschnitt Mainz Hbf – Mannheim Hbf bzw. Worms Hbf – Mannheim Hbf. Ab Mainz Hbf sind einzelne S-Bahnen mit Abfahrt zur Minute `22 betroffen; ab Mannheim Hbf einzelne S-Bahnen mit Abfahrt zur Minute '15. Vereinzelt verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen auf folgenden Relationen: Täglich 0.19 Uhr ab Mannheim Hbf nach Worms Hbf (an 1.34 Uhr); Samstag und Sonntag weiter bis Mainz Hbf (an 3.12 Uhr) Täglich 7.05 Uhr ab Worms Hbf nach Ludwigshafen (Rhein) Hbf (an 8.04 Uhr) Täglich 13.27 Uhr ab Frankenthal Hbf nach Ludwigshafen (Rhein) Hbf (an 14.00 Uhr)

Reisende werden gebeten, die unterschiedlichen Ausfalltage bei einzelnen Zügen zu beachten.

Donnerstag, 23. März, bis Freitag, 31. März 2023, jeweils donnerstags und freitags, ganztägig

Alle S-Bahnen der Linie S 6 (Wiesbaden Hbf -) Mainz Hbf – Mannheim Hbf - Bensheim entfallen im Teilabschnitt Mannheim Hbf und Bensheim. Ein Ersatzverkehr mit Bussen fährt stündlich im Teilabschnitt zwischen Mannheim Hbf und Bensheim, jedoch ohne Halt in Mannheim Arena/Maimarkt, Mannheim-Seckenheim und Neu-Edingen/Friedrichsfeld.

Hinweise und Informationsmöglichkeiten zu Reiseverbindungen

Die Bahn bittet die Reisenden die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen zu beachten, da die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Detailangaben und Aushänge zu den baubedingten Fahrplanänderungen sind im Bauinformationsportal unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar. Reisende können bei der Deutschen Bahn die Verbindungen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft abrufen.