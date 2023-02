Zug verpasst - Randalierer muss von Mutter in Ludwigshafen abgeholt werden

Ludwigshafen. Ein 16-Jähriger hat am Sonntagvormittag seinen Zug in Ludwigshafen verpasst und randaliert. Wie die Polizei mitteilte, machte ihn die Tatsache, dass er den Zug verpasste so wütend, dass er direkt zu einem Stellwerk der Deutschen Bahn ging und die Mitarbeitenden dort zur Rede stellen wollte. Da er nicht in das Gebäude gelassen wurde, trat er den Außenspiegel eines Firmenfahrzeugs ab. Die Mitarbeitenden verständigten daraufhin die Polizei. Selbst die Polizeibeamten konnten den Jugendlichen nicht beruhigen. Er verhielt sich weiterhin aggressiv und wollte sich weiterhin bei der Bahn beschweren. Der 16-Jährige wurde im Anschluss zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er von seiner Mutter abgeholt wurde. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

