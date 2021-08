Zufrieden mit Ernteertrag

Neustadt. Anhaltende Regenperioden haben die Haupterntezeit der „Pfälzer Grumbeere“ zeitweise unterbrochen. Trotzdem sind die Landwirte zufrieden mit dem Verlauf der Frühkartoffelernte. Darüber informiert die Erzeugergemeinschaft (EZG) in einer Pressemitteilung. Die Regenfälle stoppten die Ernte der Kartoffeln vor allem zwischen Juni und Juli im Südwesten der Pfalz. „Diese wetterbedingten Erntepausen führten dazu, dass die Erzeuger bei der Räumung der Äcker zeitweise in Verzug gerieten“, heißt es in der Pressemitteilung der EZG. Die gemeldeten Marktzahlen lagen zum Stichtag der Ernte deshalb leicht unter dem Vorjahresniveau von rund 90 000 Tonnen.

Blühstreifenprojekt wiederholen

Damit es nicht zu einem Ernteausfall kommt und es im Lebensmitteleinzelhandel genügend Kartoffeln gibt, mussten die Landwirte während der Regenperioden umplanen. Die Erzeuger wechselten den Standort für die Ernte und wichen beispielsweise auf einen Kartoffelacker mit leichterem Boden aus.

Die Frühkartoffelernte wurde außerdem von einem neuen Projekt begleitet. Zum Motto „Mit uns blüht die Heimat“ säten 50 Landwirte der EZG einen Blühstreifen auf ihren Äckern aus. „Diese bieten Schutz und Nahrung und bilden damit einen wertvollen Lebensraum für viele heimische Arten“, betont die EZG in der Pressemitteilung. An der bunten Blumenpracht erfreuten sich aber auch Spaziergänger, weshalb das Blühstreifenprojekt im nächsten Jahr wiederholt werden soll. vs