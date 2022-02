Zufall bewahrt Rentnerin vor Trickbetrug am Telefon

Frankenthal. Der Zufall hat eine Rentnerin in der Pfalz vor einem möglichen Trickbetrug am Telefon bewahrt. Eine unbekannte Frau hatte die 69-Jährige am Freitag in Frankenthal angerufen und sich als Polizistin ausgegeben. Sie sagte der Rentnerin, dass deren Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Glück für die Angerufene: Ihre Tochter war gerade im Haus.

Der versuchte Betrug flog daher sofort auf, die 69-Jährige legte auf. Die Polizei in Frankenthal leitete nach Angaben vom Samstag ein Strafverfahren ein. Die Beamten vermuten, dass die Unbekannte mit dem Trick Geld ergaunern wollte.