Züge fallen aus

Neustadt. Bahn-Pendler, die zwischen Kaiserslautern und Neustadt unterwegs sind, müssen Mitte September umplanen. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte, fallen wegen Baumfällarbeiten durch die DB Netz AG einzelne Verbindungen aus.

So fahren am Samstag und Sonntag, 18. und 19. September, sowie am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Oktober, die S-Bahnen der Linie S 2 (Kaiserslautern bis Mosbach) zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Neustadt sowie einzelne Züge der Linie RE 1 zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof – jeweils von 6.30 bis 20.45 Uhr – nicht. Es wird empfohlen, als Ersatz für die Linie S 2 auf die Linie S 1 (Homburg (Saar) – Osterburken) umzusteigen. her