Zu schnell in der Kurve – gestürzt

Germersheim. Eine 16-jährige Motorradfahrerin hat sich bei einem Sturz leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die junge Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die 16-Jährige war am Sonntagmittag auf der Karl-Lehr-Straße in Lustadt gefahren. In einer Rechtskurve rutschte der nagelneue Hinterreifen ihres Motorrads weg und sie stürzte.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Kurve gefahren. Mit einem Schock und leichten Verletzungen kam die junge Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. red/pol