Zu gut für die Tonne - Wenn sich Aktivisten durch Container wühlen

Stuttgart. Sonntagabend in einem einsamen Gewerbegebiet im Großraum Stuttgart: Ein Auto hält unweit der Bundesstraße 27 im Hinterhof eines Supermarktes. Ein Mann und eine Frau steigen mit Plastiktaschen aus. Ihr Ziel: die Abfallcontainer des Geschäfts, aus denen sie ihren Eigenbedarf an Lebensmitteln für die kommende Woche herausfischen. "Was wir nicht konsumieren können, wird verteilt", erläutern Ina und JJ, die zusammen in einer Wohngemeinschaft leben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihr Wagen ist nach einer halben Stunde pickepacke voll: reife Bananen, ein Mandarinennetz mit einer einzigen zermatschten Frucht, zu weiche Avocados. Was Informatiklehrerin Ina, 36, und Forscher JJ, 41, machen, nennt man Containern, und es ist nicht erlaubt.

Von Hausfriedensbruch bis Sachbeschädigung

Die Entnahme der Ware ist nach dem Gesetz Diebstahl, das Betreten des Firmengeländes Hausfriedensbruch. Wer verschlossene Container aufhebelt, macht sich auch noch der Sachbeschädigung schuldig. Doch die beiden selbst ernannten Lebensmittelretter sind in langen Jahren des Containerns noch nie mit der Polizei aneinandergeraten. "Außer einer Begegnung mit zwei Security-Leuten ohne Folgen ist mir in acht Jahren nichts passiert", erzählt Ina.

JJ (l) und Ina gehen mit Lebensmitteln, die sie zuvor aus Mülleimern eines Supermarktes im Großraum Stuttgart genommen haben, an anderen Abfalltonnen vorbei. Die beiden Aktivisten JJ und Ina suchen in Abfallcontainern von Geschäften Lebensmittel, die sie für den Eigenbedarf verwenden, aber auch an andere verteilen. © Marijan Murat

In der Bundesregierung wird gerade darüber diskutiert, wie man die jährlichen Lebensmittelverluste von bundesweit elf Millionen Tonnen am besten verringert. Ein Vorschlag des Landes Hamburg sieht vor, dass Containern nur noch bestraft werden soll, wenn ein Hausfriedensbruch vorliegt, "der über die Überwindung eines physischen Hindernisses ohne Entfaltung eines wesentlichen Aufwands hinausgeht oder gleichzeitig den Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt". Wer also über eine niedrige Mauer steigt, um an den Abfallcontainer zu gelangen, und Lebensmittel mitnimmt, soll dafür nicht wegen Diebstahls belangt werden. Wer dafür ein Tor aufhebelt und beschädigt, müsste dagegen mit einer Strafe rechnen. Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) werben für den Vorstoß.

JJ (r) und Ina nehmen Lebensmittel, die sie zuvor aus Mülltonnen eines Supermarktes im Großraum Stuttgart genommen haben, aus Einkaufstaschen. Die beiden Aktivisten JJ und Ina suchen in Abfallcontainern von Geschäften Lebensmittel, die sie für den Eigenbedarf verwenden, aber auch an andere verteilen. © Marijan Murat

Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) will den Vorschlag prüfen, spricht aber von "Augenwischerei": "Tatsächlich gibt es doch kaum Container, aus denen man etwas herausnehmen kann, ohne zugleich einen strafbewehrten Hausfriedensbruch oder eine Sachbeschädigung zu begehen." Auch jetzt schon könnten Staatsanwaltschaften Verfahren gegen Containerer wegen Geringfügigkeit einstellen. "Leuten zu ermöglichen, in Containern nach Lebensmitteln zu wühlen, kann nicht unsere Antwort auf die drängenden Fragen der Lebensmittelverschwendung sein."

"Nur Symptombekämpfung"

Auch der Handelsverband Lebensmittel betont, es gebe bereits ausreichend juristische Instrumente, um allen denkbaren Fallkonstellationen Rechnung zu tragen". Sprecher Christian Böttcher warnt vor Gesundheitsrisiken, etwa wenn zurückgerufene Waren in den Behältern landen. Auch die beiden Aktivisten aus Stuttgart halten nicht viel vom Ansinnen der Ampel: "Containern legalisieren ist ja auch nur eine Symptombekämpfung und keine Ursachenbekämpfung", meint JJ. "Es sollte wirtschaftliche Anreize wie Steuererleichterungen für die Läden geben, die nichts wegwerfen."

JJ legt Mandarinen, die er zuvor aus Mülltonnen eines Supermarktes im Großraum Stuttgart genommen hat, in einen Schrank eines ·Fairteilers·. Die beiden Aktivisten JJ und Ina suchen in Abfallcontainern von Geschäften Lebensmittel, die sie für den Eigenbedarf verwenden, aber auch an andere verteilen. © Marijan Murat

An jenem Sonntag lassen die beiden Aktivisten auf ihrer üblichen Tour keine Angst erkennen, entdeckt zu werden. Als sie sich der Laderampe nähern, geht ein Licht an, so dass sie beim Durchwühlen der Behälter nicht mit einer Taschenlampe hantieren müssen. Ina wäre eine Anzeige gar nicht unlieb. "Ich wäre ein Stück dankbar, denn dann könnten wir das Thema besser ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen."

Äpfel und Schokolade für die Kids

Die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Vanessa Holste, wirbt dafür, dass verzehrfähige Lebensmittel erst gar nicht in der Tonne landen. Sie kritisiert, dass viele Händler Produkte schon Tage vor dem Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums aussortieren.

Ina und JJ bringen an diesem Abend eine Ausbeute von rund 70 Kilogramm nach Hause. So recht mögen sie sich aber nicht darüber freuen. "Für heute haben wir viel für uns und andere rausgeholt, aber unser Ziel ist ja eigentlich, gar nichts mehr zu finden", erklärt JJ. Derzeit profitieren sie aber noch sehr vom Containern: Für Essen geben sie so gut wie nichts aus. Einige Produkte landen in der eigenen Küche, andere im für jedermann zugänglichen Kühlschrank vor der WG-Haustür. Die ersten Abnehmer lassen nicht lange auf sich warten. Eine Mutter mit zwei Kindern sucht sich Bananen, Äpfel, Eier, Sahne und Schokoriegel aus und verschwindet in der Dunkelheit.