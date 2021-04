Neustadt. Nach 24-stündigem Dauerspielen hat eine Mutter ihrem 14-jährigen Sohn in Neustadt laut Polizei das weitere Beschäftigen mit seiner Spielekonsole am Donnerstagnachmittag verboten. Dies veranlasste den Sprössling, den Sachverhalt an seinen in Frankreich lebenden Vater zu melden.

Da dieser grundsätzlich mit der Mutter im Zwist liegt, kam es zu einem Polizeieinsatz. Ob es an der leicht abgewandelten Darstellung der Gegebenheiten durch den Sohn oder aber durch den Vater lag, konnte nicht abschließend geklärt werden, teilt die Polizei mit. Jedenfalls wurde den beamten ein Sachverhalt geschildert, der eine Überprüfung vor Ort erforderlich machte. Ein Grund für ein polizeiliches Eingreifen ergab sich aus den genannten Umständen schließlich nicht.

Ob das Spielverbot des 14-Jährigen aufgrund des Polizeieinsatzes verlängert wurde, teilten die Beamten in ihrer Presseinformation nicht mit.