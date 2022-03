Spechbach. In Spechbach ist es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einem Zimmerbrand gekommen. Nach Informationen unseres Mitarbeiters vor Ort konnte das Feuer in der Epfenbergstraße unter Einsatz von vier Feuerwehren gelöscht werden. Verletzte habe es keine gegeben.

