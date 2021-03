  Zigarettenautomaten von Hauswänden entwendet - Zeugen gesucht

Eschelbronn/Epfenbach. Mit brachialer Gewalt haben bislang Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in der Siedlerstraße in Eschelbronn und in der Hauptstraße in Epfenbach zwei Zigarettenautomaten von Hauswänden abgehebelt. Die Unbekannten transportierten dann die Automaten in ein Waldstück bei Spechbach und in den Wald im Gewann Weißenberg bei Eschelbronn, um sie dort aufzubrechen. Die aufgebrochenen Automaten wurden zurückgelassen. Entwendet wurden Bargeld und Zigaretten.

Ein Zusammenhang beider Taten dürfte nach Angaben der Polizei gegeben sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07263/5807 oder 07261/6900 bei der Polizei zu melden.