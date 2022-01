Zigarettenautomaten in Mannheim und der Region aufgesprengt - Bande unter Verdacht

Rhein-Neckar. Sechs Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren haben am Samstag versucht, einen Zigarettenautomaten in Kronau (Landkreis Karlsruhe) aufzubrechen - und sind dabei erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, kommt die Bande für weitere Zigarettenautomatenaufbrüche in Betracht - fünf davon in Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen beobachteten am Samstag die Gruppe, die verdächtig um einen Zigarettenautomaten in der Straße "An der Oberen Lußhardt" in Kronau gestanden haben soll. Die verständigte Polizei habe mit „starken Kräften“ alle Verdächtigen vorläufig festnehmen können. An dem Automaten seien erste Aufbruchspuren sowie eine Gasflasche und diverse Tatwerkzeuge bei den Personen am Tatort und in einem Fahrzeug gefunden worden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie stammen aus Mannheim, Malsch, Mühlhausen und Bad Schönborn und kommen für zehn weitere Zigarettenautomatenaufbrüche in dem Zeitraum zwischen dem 26.November bis 15. Januar in Mannheim (5), Reilingen (2), Hockenheim, Malsch und Heidelberg (jeweils 1) in Betracht.

Ob die Bande für weitere Automatenaufbrüche im nördlichen Bereich des Landkreises Karlsruhe verantwortlich ist, sei Ermittlungssache.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Täter sprengten die meisten Automaten mit einem unbekannten Mittel auf, teilten die Beamten mit. Andere seien aufgebrochen oder mit Winkelschleifern aufgeschnitten worden. Den Sachschaden - der sich aus Schaden an den Automaten und Diebstahl der Zigaretten ergibt - schätzt die Polizei allein für die zehn Taten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis auf weit mehr als 10 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.