Lambrecht. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Zigarettenautomaten in Lambrecht (Pfalz) zunächst ausgegraben und anschließend gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Automat in der Wiesenstraße vor dem Sportheim. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06321 854-0 entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1