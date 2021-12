Römerberg. Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Zigarettenautomaten in Römerberg aufgebrochen und das darin befindliche Wechselgeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei ist anzunehmen, dass die Täter beim Aufhebeln des Automaten in der Nähe des Edeka-Marktes in der Viehtrifstraße erheblichen Lärm verursacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/1370 bei der Polizei zu melden.

