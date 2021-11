Zigarettenautomat gesprengt

Viernheim. Auf bislang nicht bekannte Weise sprengten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag einen Zigarettenautomaten in Viernheim. Zahlreiche Zigarettenpackungen sowie Bauteile des Automaten in der Georg-Büchner-Straße flogen nach Polizeiangaben mehrere Meter weit und beschädigten ein geparktes Auto.

Bereits in der Nacht zu Samstag ereignete sich eine ähnliche Tat in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Unbekannten entwendeten dort eine bislang nicht bekannte Anzahl von Zigarettenpackungen, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang.