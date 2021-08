Ziegenherde auf der Straße - Radfahrerin schwer verletzt

Eberbach. Eine 62 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochmittag in Eberbach schwer verletzt worden. Mit beteiligt war nach Polizeiangaben Viehtreiber mit einer Ziegenherde, die zum Zeitpunkt des Sturzes der Radfahrerin vom Stall zum Freigehege in der Ersheimer Straße unterwegs war. Die insgesamt zwölf Tiere seien zunächst am linken Fahrbahnrand gelaufen und dann auf dem weiteren Weg nach rechts, wo sich der Freilauf befindet, gewechselt. Die in gleicher Richtung von hinten herannahende Radfahrerin stürzte in diesem Zusammenhang auf die Fahrbahn. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Klinik eingeliefert.

„Aus welchem Grund die Radfahrerin zu Sturz kam, ob es zum Kontakt mit einer Ziege gekommen ist oder sich die Frau erschreckt hatte und aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam, ist derzeit noch unklar“, berichtete die Polizei weiter.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 bei der Polizei.