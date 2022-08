Ziegenbaby in Not löst Polizeieinsatz nahe Edenkoben aus

Gleisweiler. Ein "Ziegenbaby in Not" hat eine Anwohnerin am Freitagmittag der Polizeiinspektion Edenkoben gemeldet. Das Zicklein habe sich nach Angaben der Polizei im Zaun seines Geheges im nördlichen Bereich von Gleisweiler verfangen und meckere nun um Hilfe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizisten konnten vor Ort zwar kein Zicklein, sondern eine ausgewachsene Ziege feststellen, die tatsächlich festhing. Anscheinend hatte die Ziege zuvor versucht, das sprichwörtlich grünere Gras auf der anderen Seite des Zaunes zu erreichen und hierzu den Kopf durch den weitmaschigen Drahtzaun gesteckt. Anschließend konnte sie ihren Kopf auf Grund ihrer Hörner nicht mehr zurückziehen.

Der diensthabende Polizeikommissar rettete schließlich die verängstigte Ziege durch einen beherzten Griff.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Kurzgeschichte (mit Podcast) "MM"-Schreibwettbewerb "Erzähl mir was": "Daheim ist kein Ort" von Barbara Imgrund Mehr erfahren

Die Ziege galoppierte davon und kam später mit mehreren Artgenossen noch einmal zurück. Gemeinsam stellten sich die Tiere in Reih' und Glied auf, so als wollten sie den Polizisten noch ein gemeinsames "Dankeschön" zumeckern.