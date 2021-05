Ziegen durch Baum getötet

Oftersheim. Eine morsche Kiefer ist in den Oftersheimer Dünen auf eine Ziegenherde gestürzt und hat drei der Tiere getötet. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Der Baum im Waldgebiet oberhalb der Oftersheimer Grillhütte, der wohl von den trockenen Sommern der vergangenen Jahre stark vorgeschädigt war, wurde durch Sturmböen entwurzelt. Dabei stürzte die Kiefer auf die Ziegenherde, die an der Stelle gerade an Sträuchern knabberte. Der Baum begrub drei Tiere unter sich, zwei waren sofort tot. Eine dritte Ziege wurde so schwer am Rückgrat verletzt, dass sie von ihrem Leiden erlöst werden musste, berichtet Jochen Bresch von der Firma Herbana, die zur Stiftung Naturschutz gehört und für die Beweidung zuständig ist. Die übrigen 40 Ziegen aus der Herde hätten rechtzeitig aus der Gefahrenzone weglaufen können und seien wohl mit dem Schrecken davongekommen, berichtet er weiter.

AdUnit urban-intext1

Bei den im Gehege auf den Oftersheimer Dünen lebenden Ziegen handelt es sich um Burenziegen, die dort im Rahmen von Renaturalisierungsmaßnahmen gehalten werden. her/red