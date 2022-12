Zeugin verhindert Unfallflucht in Heidelberg

Heidelberg. Eine Zeugin hat am Donnerstagabend eine Unfallflucht nach einem Unfall mit einer verletzten Fußgängerin in Heidelberg verhindert Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 81-jähiger Daimler-Fahrer gegen 22.50 Uhr den Czernyring in Fahrtrichtung des Stadtteils "Bahnstadt" und bog nach rechts in die Blücherstraße ein. Im weiteren Verlauf der Fahrt

übersah er eine 17-Jährige, welche gerade im Begriff war, die Blücherstraße aus nördlicher Richtung kommend in Richtung Süden zu queren.

Der 81-Jährige kollidierte mit seinem Daimler frontal mit der 17-jährigen Fußgängerin, wonach diese komplett auf die Front des Pkw aufgeladen wurde und seitlich herabstürzte. Während die 17-Jährige zunächst auf der Fahrbahn liegen

blieb, versucht der Daimler-Fahrer seine Fahrt ungeachtet dessen fortzusetzen. Eine 44-jährige Zeugin verfolgte den 81-Jährigen fußläufig und brachte ihn mittels lauter Rufe sowie auffälligen Gesten zum Stehen. Die 17-Jährige wurde

leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei nahm den Unfall auf und stellte den Führerschein des 81-Jährigen vorerst sicher. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.