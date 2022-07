Zeugin stoppt betrunkene Autofahrerin bei Ludwigshafen

Ludwigshafen. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstag eine alkoholisierte 67-Jährige mit ihrem Auto gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete die junge Fahrerin gegen 20 Uhr, wie die 67-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn der B9 Höhe Neuhofen abkam und mit einem platten Reifen in Richtung Ludwigshafen weiterfuhr. Die 24-Jährige versuchte die 67-Jährige auszubremsen, was jedoch misslang. Die betrunkene Autofahrerin fuhr anschließend weiter auf einen Parkplatz im Bereich der Abfahrt Rheingönheim/Giulini. Dort blockierte die 24-Jährige mit ihrem Pkw den Pkw der 67-Jährigen, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die 24-Jährige stieg aus dem Auto aus und entnahm den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss. Anschließend verständigte sie die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,25. Der 67-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Da der Pkw der 67-Jährigen erhebliche Schäden hatte, geht die Polizei davon aus, dass die Frau im Vorfeld der Fahrt einen Unfall verursacht haben könnte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Rufnummer 0621/963-2122.