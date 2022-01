Zeitreise ins Mittelalter - erste Führungen mit Nachtwächter im Januar

Weinheim. Bei einer abendlichen Stadtführung zweimal im Januar nimmt der Weinheimer Stadtführer Dietmar Spicker in Person eines Nachtwächters und im Schein der Laterne seine Zuhörer und Begleiter mit auf eine Zeitreise in das mittelalterliche Weinheim. Die erste Nachtwächterführung dieses Jahr bietet die Weinheimer Tourist-Info am Mittwoch, 12. Januar, an. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Marktplatzbrunnen, die Teilnahme kostet sechs Euro. Der zweite Termin ist am Mittwoch, 26. Januar, um 19 Uhr. Dann wartet am Ende des einstündigen Rundganges ein zünftiger Nachtwächterschmaus im Wirtshaus „Diebsloch“ auf die Gäste. Die Kosten betragen an diesem Abend 28 Euro.

Informationen und Anmeldung bei der Stadt Weinheim, Tourist-Info am Marktplatz, Telefon 06201/826 10, Mail: tourismus@weinheim.de. Die Führung kann auch individuell für Gruppen (ab zehn Personen) erfolgen.