  Zeitraumexit setzt Foyer-Reihe fort

Mannheim. In Mannheims Künstlerhaus Zeitraumexit ist „Das Foyer – Das Leben spielen“, eine Installation der Heidelberger Künstlerin Janet Grau zu sehen. Am Donnerstag, 11. März, wird um 18 Uhr die Installation mit einem Gespräch zwischen Janet Grau und Kunsthistoriker Henry Keazor eröffnet. Im Rahmen der Reihe „Das Foyer – Vertrauensbildende Maßnahmen“ verwandelt Grau einen Raum in ein übergroßes Spielfeld. Zwölf Wochen lang haben Menschen aus dem Jungbusch zu Hause „Spiel des Lebens“ gespielt und mit der Künstlerin neue Lebensentwürfe für ein 50 Jahre altes Gesellschaftsspiel entwickelt. Die Installation kann bis 18. April (freitags bis sonntags) nur von je zwei Besuchern oder Besucherinnen gleichzeitig besucht werden.

