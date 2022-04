Zeichen gegen Rassismus - Kundgebung im Weinheimer Schlosshof

Weinheim. Das überparteiliche Bündnis „Weinheim bleibt bunt“ veranstaltet an diesem Samstag, 16. April, um 13.30 Uhr eine Kundgebung im Schlosshof an der großen Zeder. Das Motto lautet „Frieden statt Rassismus“. Bereits um 12.15 Uhr ruft außerdem das „Antifa-Bündnis Weinheim“ zu einer weiteren Kundgebung am Hauptbahnhof auf; dort wolle man „für ein weltoffenes Weinheim ohne rechtsextreme Tendenzen“ demonstrieren.

Anlass für beide Kundgebungen ist ein „Trauermarsch“ für Günter Deckert, zu dem NPD-nahe Organisationen und Akteure in den Sozialen Medien aufrufen. Der Ex-Bundesvorsitzende der rechtsextremen Partei und langjährige Stadtrat der Deutschen Liste, der in den 1990er-Jahren wegen Volksverhetzung und Holocaust-Legung eine mehrjährige Haftstrafe verbüßte, war am 31. März im Alter von 82 Jahren gestorben.

Die Polizei ist auf einen größeren Einsatz vorbereitet, um eine Konfrontation der verschiedenen Gruppen zu verhindern.