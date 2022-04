Das überparteiliche Bündnis „Weinheim bleibt bunt“ veranstaltet an diesem Samstag, 16. April, um 13.30 Uhr eine Kundgebung im Schlosshof an der großen Zeder. Das Motto lautet „Frieden statt Rassismus“. Bereits um 12.15 Uhr ruft außerdem das „Antifa-Bündnis Weinheim“ zu einer weiteren Kundgebung am Hauptbahnhof auf; dort wolle man „für ein weltoffenes Weinheim ohne rechtsextreme Tendenzen“

