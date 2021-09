Maikammer. Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Montagmittag in Maikammer von einem Auto erfasst worden. Nach Polizeiangaben wollte das Mädchen hinter einem Schulbus die Straße überqueren und übersah das entgegenkommende Auto einer 63-Jährigen. Während sich das Mädchen eine Fraktur am Fuß zuzog, erlitt die Fahrzeugführerin einen Schock.

