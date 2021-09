Zehnjähriger verursacht Fahrradunfall - Zwei Verletzte

Sinsheim. Ein Zehnjähriger hat in Sinsheim am frühen Donnerstagnachmittag einen Fahrradunfall mit zwei Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhren eine 80-Jährige und ein 82-Jähriger zuvor auf der Mühlstraße, als der Junge gegen den Mann fuhr. Daraufhin fuhr die Frau auf den Mann auf. Der Mann und die Frau wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Zeugin gab an, dass der Junge sehr schnell unterwegs gewesen sei. Als die Beamten beim Unfallort eintrafen, war der Junge nicht mehr dort. Er konnte wenig später mit seinem Vater zu Hause angetroffen werden.

