Zehn Verletzte bei Brand in Wohnhaus im Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Darunter ist ein siebenjähriges Kind, das Brandverletzungen an der Hand und eine leichte Rauchvergiftung erlitt, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Die restlichen Verletzten trugen Rauchvergiftungen und Schocks davon. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Das Feuer war den Angaben nach am Montagabend in einer Kellerwohnung des Hauses ausgebrochen. Dort sei aus noch ungeklärter Ursache ein Kinderbett in Brand geraten.

Die insgesamt 14 Bewohner konnten in der Nacht zum Dienstag nicht in ihre Wohnungen zurück. Wegen einer Verpuffung müsse erst die Statik des Gebäudes überprüft werden, erklärte die Polizei. Sie kamen demnach anderweitig unter. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.