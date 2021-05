Zehn Hühnerkadaver in Tragetaschen aufgefunden

Sinsheim. Zehn Hühnerkadaver sind in Sinsheim in zwei Tragetaschen aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben vom Montag, wurden sie am Samstagmorgen im Ortsteil Hilsbach entdeckt. Anhand des Verwesungszustands der Tiere sei davon auszugehen, dass sich die Kadaver noch nicht lange in den Tragetaschen befanden. Keines der Hühner wies offensichtliche Verletzungen auf, auch war keines der Tiere beringt.

Die Behörde sucht nun nach Hinweisen wer sich der Tiere entledigt haben könnte. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 07261/6900 bei der Polizei.