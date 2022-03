Wachenheim. Zehn Tablets hat ein Spaziergänger am Samstagnachmittag in einem Kanal bei Wachenheim gefunden. Nach Angaben der Polizei lagen die beschädigten Geräte der Marke Samsung in einem Kanal in der Nähe der Bahnlinie zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim. Die Tablets wurden durch die Polizei sichergestellt. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.

