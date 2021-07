Zeche geprellt und schlechtes Gewissen bekommen

Leimersheim. Die Zeche geprellt haben am Dienstag zunächst vier Männer in Leimersheim. Nachdem der Wirt dies der Polizei meldete, trafen Beamte den nüchternen Fahrer und seine drei alkoholisierten und oberkörperfreien Mitfahrer in einem Auto an einer Tankstelle an, teilte die Behörde mit. „Offenbar haben die internen Absprachen der Männerrunde nicht funktioniert, sodass jeder davon ausgegangen ist, dass die Rechnung von dem jeweils anderen beglichen wurde“, hieße es seitens des Polizeisprechers. Mit schlechtem Gewissen fuhren sie schließlich zum Lokal zurück und bezahlten ihre offene Rechnung. Einem Strafverfahren sehen sie nun trotzdem entgegen.

