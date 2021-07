Zahl der Tage mit Starkregen steigt

Bad Dürkheim/Berlin. Unwetter mit Blitz, Donner und Sturm sind in den vergangenen Tagen über die Metropolregion Rhein-Neckar gezogen. Vor allem rund um Bad Dürkheim hat das Wetter verrückt gespielt. Gleich zweimal innerhalb von vier Tagen sind in kurzer Zeit 60 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen worden. „Das ist in etwa so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto“, sagt der Pfälzer Klimaforscher Wolfgang Lähne. Präzise vorhersagen ließen sich solche Wetterereignisse nicht: „Es ist mehr oder weniger Glück beziehungsweise Pech, da man nicht genau berechnen kann, wo es eine Gewitterstraße gibt.“

Ein Indiz für den Klimawandel sind die Unwetter seiner Einschätzung nach aber nicht unbedingt. So seien die drei aufeinanderfolgenden Hitzesommer wesentlich bemerkenswerter, da ähnlich hohe Werte in den Messreihen der vergangenen 250 Jahre nicht aufgetaucht seien.

Unterdessen haben Forschende des Helmholtz-Zentrums Hereon erstmals Klimaausblicke bis zum Ende des 21. Jahrhunderts auf Landkreisebene erstellt. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird es in vielen Regionen Deutschlands demnach mehr Hitzetage, mehr Trockentage und mehr Starkregen geben. (mit ZRB)