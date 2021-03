Wiesbaden/Gensingen. Der Bestand der gefährdeten Feldhasen in Hessen ist gestiegen. Im Herbst 2020 lebten durchschnittlich 25,48 Feldhasen auf einem Quadratkilometer, wie der Landesjagdverband Hessen am Donnerstag mitteilte. Zum Vergleich: Im Frühjahr 2020 zählte der Verband 18,2 Feldhasen pro Quadratkilometer. Somit sei der Bestand in einem halben Jahr um über 20 Prozent gestiegen. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 14 Feldhasen auf 100 Hektar.

Gründe für den Zuwachs seien Maßnahmen, die den Lebensraum für die Hasen verbessert haben, sagte der Verband. Eine intensive Bejagung von Füchsen, Rabenkrähen, Waschbären oder Mardern habe zusätzlich zum guten Bestand beigetragen. Der Feldhase gilt laut der Roten Liste seit Jahren als gefährdet. Grund dafür seien die Intensivierung der Landwirtschaft und verschlechterte Lebensbedingungen.

Gute Nachrichten gibt es auch von den rheinland-pfälzischen Feldern: Der Bestand der gefährdeten Feldhasen ist deutlich gewachsen. Wie der Landesjagdverband am Donnerstag mitteilte, kamen im Frühjahr 2020 38 Feldhasen auf 100 Hektar, im Herbst 2020 waren es sogar 46 Hasen Tiere pro 100 Hektar. Das sei ein "erfreulicher und steter Zuwachs", die Bemühungen von Jägern und Landwirten trügen Früchte.

Wie bereits in den Jahren 2018 und 2019 sei dem Feldhasen das regenarme, sonnige Wetter im Frühjahr zugute gekommen. Der April 2020 zähle etwa zu den sieben wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Um den Lebensraum der Tiere weiter zu verbessern, fordert der Jagdverband eine Entlohnung für Landwirte, die ihre Feldränder mit Wildkräutern bepflanzen.

Die Jäger zählen die Hasen zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal Herbst. So überprüfen sie, wie viele Junghasen überlebt haben. Wegen der Corona-Krise sank die Beteiligung an der Zählung im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel. Die Daten stammen aus bundesweit rund 460 Referenzgebieten, die Wissenschaftler für das Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) ausgewertet haben. Damit dokumentieren Jägerschaft und Wissenschaftler seit 2001 die Entwicklung der Feldhasenbestände.