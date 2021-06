Wütende Menschen vor vollem Freibad sorgen für Polizeieinsatz

Kaiserslautern. Wütende Menschen in einer langen Schlange vor einem voll besetzten Freibad in Kaiserslautern haben für einen Polizeieinsatz gesorgt. Sie seien gegenüber dem Personal verbal aggressiv geworden und hätten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Letztlich entschieden das Ordnungsamt und der Betreiber des Schwimmbades nach den Vorfällen vom Mittwochnachmittag, an diesem Tag keine Besucher mehr einzulassen.

Laut Polizeiangaben hatten etwa 150 Menschen am Eingang des Schwimmbads gewartet, in dem die maximal zulässige Besucheranzahl bereits erreicht gewesen war. "Ich hoffe, dass das eine Ausnahme war", sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD). Ansonsten könnten mehr Sicherheitspersonal oder die Rückkehr zur Vorabbuchung von Online-Tickets die Folgen sein.