Wolkig, später Schauer - Mittwoch war erster heißer Tag 2022

Rhein-Neckar. Am Donnerstag wird es in der Metropolregion wechselnd bewölkt, ab dem späten Nachmittag kann es von Süden her örtlich Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 27 Grad.

Deutscher Wetterdienst: Mittwoch war erster heißer Tag 2022

Der Mittwoch ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hierzulande der erste heiße Tag des Jahres gewesen. An den Stationen in Karlsruhe und Mannheim seien um 17.00 Uhr die ersten Temperaturwerte über 30 Grad gemessen worden, twitterte der DWD am späten Nachmittag. Auch in Worms und an der Station Ohlsbach war es am Mittwoch sommerlich heiß. Als Hitze werten die Meteorologen Temperaturen ab 30 Grad (mit dpa)