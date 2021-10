Haßloch. Bei einem Wohnwagenbrand in Haßloch am Donnerstagnachmittag hat das Feuer auf ein Wohnhaus übergegriffen. Der Wohnwagen habe bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort in der Werkstraße komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr Haßloch löschte den Brand schließlich.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.