Wohnwagen brennt bis auf Grundgerüst nieder - Autobahnbrücke der A61 leicht beschädigt

Worms. Ein Wohnwagen ist am Donnerstagmorgen in Worms bis auf das Grundgerüst niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch das Feuer der Betonpfeiler der Autobahnrücke der A61 leicht beschädigt. Allerdings soll keine Gefahr für Fahrer auf der Autobahn bestehen. Das Feuer brach gegen 6.45 Uhr im Bereich der Ostrandsiedlung in Worms-Pfeddersheim aus. Die Feuerwehr konnte ihn löschen. Die Brandursache ist bisher unklar. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich, kann allerdings noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Wohnwagens. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.