Wohnungsputz verweigert - 32-Jährige geschlagen, getreten und mit Messer bedroht

Viernheim. Eine Frau ist von ihrem Bekannten in dessen Wohnung in Viernheim mehrmals geschlagen und getreten worden, weil sie scheinbar die Wohnung nicht putzen wollte. Die 32-Jährige war am Montag zu Besuch bei dem Mann, den sie einige Wochen zuvor im Internet kennengelernt hatte. Als sie von ihm aufgefordert wurde seine Wohnung zu putzen, kam es, nach Angaben der Polizei, zum Streit. Der 34-Jährige zerstörte zuerst ihr Handy bevor er dann ihren Kopf mehrmals gegen die Wand schlug und auf sie eintrat. Nachdem der Mann ihr ein Messer an den Hals gesetzt haben soll, konnte die Frau zu einer Nachbarin flüchten und verständigte dort die Polizei. Gegen den 34-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem wurde ein Annäherungsverbot und Kontaktverbot gegen ihn ausgesprochen.

