Wohnungsloser droht Menschen in Ludwigshafen anzugreifen

Ludwigshafen. Ein 47-Jähriger droht während eines Telefonates mit einer Mitarbeiterin des Arbeitsamtes am Mittwochvormittag, in Ludwigshafen vorbeikommen zu wollen und Menschen anzugreifen. Polizeiangaben zufolge wurde sofort im Innenstadtbereich nach dem Mann gesucht. Dabei konnte der Wohnsitzlose bislang weder am Arbeitsamt, noch an seinen bekannten Aufenthaltsorten oder sonst im Stadtgebiet angetroffen werden. Die von der Polizei bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben keine Hinweise, dass der Mann seine Drohung tatsächlich auch umsetzen wollte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

