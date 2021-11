Wohnungsbrand in Neckargemünd - rund 50.000 Euro Schaden

Neckargemünd. Aus noch unbekannter Ursache ist am Freitagmittag in einer Wohnung in Neckargemünd ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte der Brand von der Feuerwehr gegen 14 Uhr gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Feuer keine Personen verletzt. Die Eigentümer waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend.. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Während der Löscharbeiten war die Bahnhofstraße zwischen Poststraße und Ziegelhütte bis etwa 15.10 Uhr gesperrt.

