Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Neuhofen

Neuhofen. Ein 15-stöckiges Mehrfamilienhaus in Neuhofen ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Brand ersten Ermittlungen zufolge in der Küche einer Wohnung in der obersten Etage. Sowohl die Personen in der betroffenen Wohneinheit als auch die sonstigen Bewohnerinnen und Bewohner des Anwesens blieben unverletzt. Der Brand wurde vollständig gelöscht. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

