Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Worms

Worms. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Worms ist am Freitagvormittag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 11.30 Uhr in Worms-Herrnsheim gemeldet. Es stellte sich heraus, dass mehrere Möbel in der Wohnung brannten, wodurch das Inventar und die Wohnung stark beschädigt wurden. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben unbeschädigt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen zur Klärung der bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Wohnungsbrand in Mannheim - beim Kochen eingeschlafen Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren