Bammental. Ein Anwohner eines Mehrparteienhauses hat am frühen Freitagabend einen Wohnungsbrand in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Zeuge gegen 18.20 Uhr auf die Flammen in der Johann-Sebatsian-Bach-Straße aufmerksam. Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind derzeit im Einsatz.

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses soll es gebrannt haben. © Priebe