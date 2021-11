Bammental. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Person am frühen Freitagabend verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 18.20 Uhr die Flammen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung fest. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sodass das Haus nicht geräumt werden musste. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 50 000 Euro. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses soll es gebrannt haben. © Priebe