Wohnungsbrand durch Alkoholrausch in Brühl

Brühl. Am Montagabend ist es in Brühl zu einem Wohnungsbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Bewohner aufgrund eines Alkoholrausches das Essen auf der Herdplatte vergessen. Daraufhin kam es gegen 22.00 Uhr in der Heidelberger Straße zu einem Großaufgebot an Rettungskräften. Der regungslose 52-Jährige lag auf dem Bett als Nachbarn den Rauch bemerkten und die Polizei informierten. Der Bewohner konnte durch die Rettungskräfte geborgen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Der Mann musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Wohnung und der Treppenflur des Hauses waren stark verraucht und wurden durch die Feuerwehr vorerst gelüftet. Der Sachschaden ist bislang unbekannt.

