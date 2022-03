Lorsch. Am Mittwochmorgen hat eine Wohnung in Lorsch gebrannt. Im Obergeschoss eines Hauses der Berliner Straße wurde gegen 09.50 Uhr nach Angaben der Polizei ein Brand gemeldet. Eine 35-jährige Bewohnerin und ihr 45 Jahre alter Bekannter erlitten eine Rauchvergiftung und mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.