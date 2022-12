Wohnungen aufgehebelt – Mehrere Einbrüche im Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Kreis ist es von Mittwoch auf Donnerstag zu mehreren Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Täter im ersten Fall gegen 10 Uhr bei einem Mehrfamilienhaus in der Grundelbachstraße in Weinheim beim Einbruch in eine Erdgeschosswohnung beobachtet. Als der Unbekannte von den Zeugen konfrontiert wurde, ergriff dieser auf seinem Fahrrad die Flucht. Die daraufhin verständigten Polizeistreifen konnten diesen nicht mehr auffinden. Beschrieben wird der Mann mit dunklen lockigen Haaren, welcher eine dunkle Kleidung trug sowie ein Fahrrad mit einem Gepäckträger und neongrünen Streifen auf dem Gestell fuhr.

Des Weiteren schlug ein Unbekannter in Hirschberg zwischen 7 und 14 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung im Riedweg ein. Dabei wurden mehrere Schränke und Kommoden durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ermittelt derzeit noch die Polizei.

In einem weiteren Fall hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 7 und 20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Hochholzerstraße in Walldorf aufgehebelt. Mehrere Schränke und Schubladen wurden hierbei durchsucht. Ohne Diebesgut verließ dieser daraufhin den Tatort.

Sandhausen wird mehrmals zum Ziel

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Eichdorffstraße in Sandhausen zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr über ein aufgehebeltes Kellerfenster, Schmuck im hohen vierstelligen Bereich sowie rund 1.000 Euro Bargeld entwendet. Ebenfalls in Sandhausen, entwendeten unbekannte Täter innerhalb des gleichen Zeitraums, aus einem Wohnhaus zwischen den Bächen einen dreistelligen Bargeldbetrag. In die Wohnräume gelangten die Täter durch das Aufhebeln der Hauseingangstür. Die jeweils zuständigen Polizeireviere Weinheim und Wiesloch haben unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. An mehreren Tatorten konnten Spuren gesichert werden, welche nun ausgewertet werden. Mögliche Tatzusammenhänge zwischen den Einbrüchen werden indessen geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter den folgenden Rufnummern 06201/1003-0 / 06222/5709-0 zu melden.