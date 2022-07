Wohnungbrand in Viernheim - zwei Feuerwehrleute leicht verletzt

Viernheim. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße ist am Donnerstag eine 68-jährige Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand blieb die Frau aber unverletzt. Zwei Feuerwehrleute erlitten dagegen im Zuge des Einsatzes leichte Verletzungen und mussten ärztlich betreut werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet gegen 14.15 Uhr in ihrer Küche im sechsten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Essen eingebrannt und in Brand, wie die Polizei berichtet.

Die Bewohnerin konnte das Feuer nicht mehr löschen, die Wohnung aber rechtzeitig verlassen. Der Löscheinsatz der Feuerwehr dauert derzeit noch an. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Bereich des Brandorts mussten Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Anwohner wurde mittels Rundfunkwarnmeldung aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.