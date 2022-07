Viernheim. In einem Mehrfamilienhaus in der Sudentenstraße in Viernheim ist am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung im sechsten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters vor Ort sollen mehrere Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1